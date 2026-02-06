Pipeline and Gas Expo 2026 | Blasi Laurini ‘dalla demolizione alla movimentazione tubi | è la nostra 70 super versatile’

La Pipeline and Gas Expo 2026 si avvicina e le aziende si preparano a mostrare le novità nel settore. Laurini, rappresentata da Blasi, mette in evidenza la sua “70”, una macchina altamente versatile che copre tutto il ciclo di lavorazione, dalla demolizione alla movimentazione dei tubi. “Laurini non ha bisogno di presentazioni per quanto riguarda le macchine da trincea, come il bedding, il back filling, la posa dei tubi, la saldatura e la logistica”, spiega Blasi. La macchina si conferma un punto di riferimento per le imprese

“Laurini credo non abbia bisogno di presentazioni in quanto a macchine, soprattutto per quelle dedicate alle operazioni vicino alla trincea, quindi il bedding, il back filing, la posa dei tubi, la saldatura e la logistica dei tubi in generale. Le nostre macchine più importanti sono i vagli e le frantumatrici, che servono appunto per questo tipo di operazioni. Quest'anno abbiamo presentato anche la nostra macchina 70, che nasce per la demolizione ma, essendoci resi conto della sua versatilità, l'abbiamo combinata con una pinza ed è diventata una macchina per la movimentazione dei tubi in cantiere, molto versatile, comoda e facile da trasportare”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Questa mattina a Piacenza si è annunciata l'edizione 2024 di Pipeline & Gas Expo.

La quarta edizione di Pipeline & Gas Expo si terrà in un momento di grande tensione geopolitica.

