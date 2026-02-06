La pioggia non smette di cadere e continua a inchiodare le strade dell’Emilia-Romagna. Dopo settimane di maltempo, il febbraio si apre con un’ennesima ondata di pioggia che sta causando disagi e allagamenti. Le previsioni indicano che la perturbazione dovrebbe durare ancora qualche giorno, tenendo sotto pressione il territorio e le sue infrastrutture. La gente si prepara ad affrontare un’altra giornata sotto cieli grigi e pioggia incessante.

Bologna, 6 febbraio 2026 – Non si può dire che gennaio non sia stato un mese invernale: magari non freddissimo come i primi giorni dell’anno, ma di certo il maltempo non ha mollato la presa. E questo vortice di perturbazioni ha la meglio anche in questo inizio di febbraio. Le allerte meteo si susseguono di giorno in giorno e di schiarite questa settimana se ne sono viste poche. Quando finirà questo maltempo? Le previsioni sono volubili, lo sappiamo, ma la tendenza meteo prospetta che rimarremo sotto la cappa di queste nubi grigie e cariche di pioggia e neve almeno fino alla metà della prossima settimana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pioggia insistente di febbraio, quando finisce il maltempo in Emilia-Romagna: la tendenza meteo

Approfondimenti su Emilia Romagna Meteo

Le condizioni meteorologiche previste nelle prossime settimane indicano un peggioramento con maltempo, tra cui pioggia, vento e neve, su diverse regioni italiane.

Domani inizia una settimana di pioggia intensa in Emilia-Romagna.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

La piena del torrente Marzeno, allerta rossa in Emilia Romagna

Ultime notizie su Emilia Romagna Meteo

Argomenti discussi: Allerta meteo per gelicidio e vento forte. Neve in montagna, che tempo fa in Emilia-Romagna; Nuova allerta gialla in Emilia-Romagna: pioggia, vento e rischio idrogeologico; Pioggia nel weekend del 7 e 8 febbraio, il maltempo non molla la presa; Meteo, piogge senza sosta e neve sui rilievi.

Meteo, in questo venerdì 6 febbraio intensa perturbazione: raffiche di tempesta e rischio nubifragiProsegue il via vai di perturbazioni: venti molto forti e piogge copiose in molte zone d'Italia. Il tempo rimarrà perturbato anche nel fine settimana ... meteo.it

Il meteo di venerdì 6 febbraio: piogge intense al Centro-Sud e neve in montagna. «Tra Campania, Calabria e Basilicata è allerta per rischio idrogeologico»Nel corso del pomeriggio segni di miglioramento al Nord e su alcune aree del Centro tirrenico. «Cerimonia di apertura delle Olimpiadi asciutta, ma è in arrivo una nuova perturbazione» ... corriere.it

Emilia Romagna Meteo. No Face Frequency · Milano Cortina 2026. La fiamma olimpica e' giunta a Milano dove oggi ci sarà la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Un viaggio iniziato da Olimpia il 26 Novembre e passato da Forlì il facebook

Marzabotto non è più Comune montano insieme ad altri otto in Emilia-Romagna x.com