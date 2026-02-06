Pignoramento della pensione nel 2026 | aumentano le tutele per i pensionati
A partire dal 2026, cambiano le regole per i pensionati sotto pressione. Con l’aggiornamento dell’assegno sociale, lo Stato ha deciso di aumentare le tutele contro i pignoramenti. Ora, i pensionati avranno una maggiore protezione economica, anche in caso di debiti. La modifica mira a evitare che le famiglie in difficoltà perdano tutto, garantendo una rete di sicurezza più solida.
Con l’aggiornamento dell’assegno sociale, la legge garantisce ai pensionati una maggiore protezione economica contro i pignoramenti.. Con l’inizio del 2026 entrano in vigore nuovi limiti al pignoramento delle pensioni, conseguenza diretta dell’aggiornamento annuale dell’assegno sociale operato dall’INPS. Una modifica che rafforza la tutela del cosiddetto minimo vitale, garantendo ai pensionati una maggiore protezione contro le procedure esecutive. Si tratta di un intervento normativo rilevante, soprattutto in una fase storica caratterizzata dall’aumento del costo della vita e dalla crescente fragilità economica di molte famiglie. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
