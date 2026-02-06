Piegava i tergicristalli e danneggiava le auto in sosta in viale Rosselli | denunciato

Questa mattina, un uomo è stato denunciato dopo aver danneggiato le auto in sosta in viale Rosselli. Si aggirava tra le vetture piegando e divelgendo i tergicristalli, mentre alcuni residenti assistivano alla scena senza poter intervenire. La polizia ha intercettato il soggetto e l’ha portato in commissariato.

Si aggirava tra le auto parcheggiate piegando e divelgendo i tergicristalli, sotto gli occhi di alcuni residenti. È stato così fermato nel primo pomeriggio di ieri a Como un uomo di 47 anni, sorpreso mentre danneggiava diversi veicoli in sosta lungo viale Rosselli.L’allarme è scattato attorno.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su Viale Rosselli

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Viale Rosselli

Argomenti discussi: Danneggiava auto in sosta: denunciato un 47enne svizzero, aveva un coltello nello zaino.

Piega i tergicristalli delle auto in sosta e gira armato di coltello: svizzero fermato a ComoVerso le 13.30 di giovedì, una volante è stata indirizzata in viale Rosselli a Como in quanto era segnalata la presenza di un uomo intento a danneggiare alcune auto in sosta, in particolare - come ... tio.ch

Danneggiava auto in sosta: denunciato un 47enne svizzero, aveva un coltello nello zainoSenza documenti e senza fissa dimora, l’uomo è stato fermato dalla polizia dopo le segnalazioni dei residenti: piegava e divelleva i tergicristalli delle vetture parcheggiate. Nello zaino anche una la ... ticinonews.ch