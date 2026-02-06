Picchiato con fili elettrici utensili e rami d' albero per i voti bassi a scuola finisce malissimo

Un ragazzino di 15 anni, residente a Novara ma originario del Bangladesh, ha subito per anni punizioni violente per i voti bassi a scuola. È stato picchiato con fili elettrici, utensili e rami d’albero, finendo in ospedale con gravi ferite. La famiglia e le autorità ora indagano su quanto accaduto, che ha sconvolto l’intera comunità.

Un voto basso a scuola significava solo una cosa: punizioni. Severe, violente. Un ragazzino di 15 anni, residente a Novara ma originario del Bangladesh, ha vissuto per anni un incubo fatto di botte con fili elettrici o rami d'albero. La polizia ha denunciato la madre e il padre, di 42 e 54 anni.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Novara Bangladesh Non prende voti alti a scuola e i genitori lo picchiano con cinture, bastoni e rami: denunciati Due genitori sono stati denunciati dopo aver picchiato il figlio di 15 anni, che non prendeva voti alti a scuola. Esplosioni centrano i fili elettrici: la strada resta senza corrente Nella notte di Capodanno, via Renato Caccioppoli a Lusciano è rimasta senza energia a causa di esplosioni che hanno danneggiato i cavi elettrici dell’Enel. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Novara Bangladesh Argomenti discussi: Poliziotto abruzzese picchiato a Torino, arrestato uno dei presunti aggressori: è un toscano di 22 anni. Picchiato dai genitori, un minore chiede aiuto a un amico e all'AiQuindicenne racconta le botte per i brutti voti da quando aveva 6 anni. Affidato ai servizi sociali ... msn.com Alla fine sarà sufficiente il video virale di un poliziotto picchiato - violenza che condanniamo senza ambiguità - per far diventare legge lo scudo penale, il fermo preventivo, la cauzione per le manifestazioni ed altro ancora. L'obiettivo dichiarato è quello di garan facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.