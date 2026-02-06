Domani alle 10 si apre la prima fase di ascolto per il nuovo Piano territoriale di coordinamento provinciale. L’appuntamento si svolge con un incontro pubblico, dove amministratori, cittadini e associazioni potranno esprimere le proprie opinioni e proposte. La discussione mira a raccogliere idee per definire meglio lo sviluppo del territorio e pianificare gli interventi futuri.

Tempo di lettura: < 1 minuto Primo incontro di ascolto e partecipazione per la redazione del nuovo Ptcp – Piano territoriale di coordinamento provinciale – domani – sabato 7 febbraio – alle ore 10.00, presso la Sala De Mita del Complesso Monumentale Carcere Borbonico di Avellino. I contributi raccolti saranno presi in carico dalla Cabina di Regia per essere valorizzati e integrati nella definizione delle Linee Guida per l’aggiornamento e l’adeguamento del Ptcp. Al primo incontro di domani sono state invitate le associazioni produttive di categoria e le organizzazioni sindacali. Dopo i saluti istituzionali del presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, so no previsti gli interventi dei professori Roberto Gerundo, Vincenzo Belgiorno e Roberto Dell’Anno del Comitato Tecnico-Scientifico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Piano territoriale di coordinamento provinciale, parte la fase di ascolto

