Peyton Watson costretto a fermarsi | stop per il giocatore dei Denver Nuggets

Peyton Watson dovrà fermarsi a causa di uno stiramento al ginocchio sinistro. Il giovane ala dei Denver Nuggets ha lasciato il campo durante l’ultima partita e i medici gli hanno consigliato di prendersi qualche giorno di riposo. Nessuna data ancora per il rientro, ma la squadra spera di recuperarlo al più presto.

Un aggiornamento sull'infortunio di Peyton Watson, ala dei Denver Nuggets, che è stato costretto a fermarsi per uno stiramento al ginocchio sinistro. La gestione della situazione prevede una rivalutazione tra quattro settimane, affidata al team medico. Nonostante la pausa, Watson ha già contribuito in questa stagione con segnali di grande utilità sul terreno di gioco. Secondo l'aggiornamento ufficiale, la rivalutazione è prevista entro quattro settimane in seguito a uno stiramento del ginocchio sinistro. L'interruzione dell'attività è stata gestita con monitoraggio medico, senza definire al momento nuove tappe di rientro.

