Petardo in Cremonese-Inter va ai domiciliari l' ultras di 19 anni

Un ultrà di 19 anni finisce ai domiciliari dopo aver provocato lo stordimento del portiere Emil Audero durante la partita tra Cremonese e Inter del 1° febbraio. Il giovane tifoso è stato identificato come colpevole di aver lanciato un petardo, che ha causato il danno al portiere. La sua posizione è ora sotto osservazione delle forze dell’ordine.

La partita tra Cremonese e Inter si è interrotta domenica scorsa dopo il lancio di un petardo.

Un ultrà dell’Inter è stato arrestato e posto ai domiciliari dopo aver lanciato un petardo contro il portiere della Juventus, Audero, durante la partita.

