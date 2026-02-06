Petardo in Cremonese-Inter va ai domiciliari l' ultras di 19 anni
Un ultrà di 19 anni finisce ai domiciliari dopo aver provocato lo stordimento del portiere Emil Audero durante la partita tra Cremonese e Inter del 1° febbraio. Il giovane tifoso è stato identificato come colpevole di aver lanciato un petardo, che ha causato il danno al portiere. La sua posizione è ora sotto osservazione delle forze dell’ordine.
Va ai domiciliari l'ultrà interista di 19 anni che ha provocato lo stordimento del portiere Emil Audero, durante Cremonese-Inter del 1° febbraio., lanciando un petardo. Lo ha stabilito la gip di Milano Giulia Marozzi, che giovedì aveva ascoltato il ragazzo.Pericolo per l'incolumitàLa giudice ha.🔗 Leggi su Milanotoday.it
