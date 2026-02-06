Petardo contro il portiere Audero confermato l’arresto per l’ultrà dell’Inter | va ai domiciliari

Un ultrà dell’Inter è stato arrestato e posto ai domiciliari dopo aver lanciato un petardo contro il portiere della Juventus, Audero, durante la partita. La polizia ha confermato il provvedimento, che arriva dopo che l’episodio ha messo in pericolo la sicurezza di giocatori e spettatori. Gli investigatori sottolineano che l’uomo ha dimostrato di non riuscire a controllare i propri impulsi e potrebbe commettere altri reati simili in futuro.

Milano, 6 febbraio 2026 – Ha causato un " grave pericolo per l'incolumità dei giocatori e delle altre persone presenti sugli spalti" e c'è il rischio che possa commettere altri reati dello stesso genere per la sua "incapacità di contenere i propri impulsi ". L'ordinanza. Lo scrive la gip di Milano, Giulia Marozzi nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto differito e disposto la custodia cautelare ai domiciliari per l'ultrà 19enne della curva Nord interista finito in carcere tre giorni fa per aver lanciato il petardo che, il primo febbraio scorso, ha stordito il portiere grigiorosso Emil Audero durante Cremonese-Inter.

