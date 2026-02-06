Pesca di frodo nel lago di Fusaro | fermato un uomo munito di muta e bombola con un retino di vongole

I militari del Nucleo CC CITES di Napoli hanno fermato un uomo durante un controllo nel Lago Fusaro, a Bacoli. L’uomo indossava una muta e aveva con sé una bombola e un retino di vongole. La sua attività di pesca di frodo è stata interrotta sul posto.

I militari del Nucleo CC CITES di Napoli si sono recati nell'agro del Comune di Bacoli (NA) per effettuare un controllo presso il Lago Fusaro dove veniva segnalata la presenza di soggetti dediti all'illecita attività della pesca di frodo. Giunti sul luogo, che rientra nell'area protetta dei Campi.

