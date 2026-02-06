Pericolo valanghe il manto nevoso colpisce la pista da sci

Nella tarda mattinata di giovedì 5 febbraio, una valanga si è staccata sulla pista da sci “Cristiania” a San Martino di Castrozza. La neve ha invaso la pista, ma per fortuna nessuno si è fatto male. La zona è stata subito chiusa e i soccorritori sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area. Le autorità invitano gli sciatori a essere molto attenti, perché il pericolo di valanghe resta alto.

Tragedia sfiorata nella tarda mattinata di giovedì 5 febbraio nella zona sciistica di San Martino di Castrozza dove una valanga ha colpito la pista rossa “Cristiania”, fortunatamente senza coinvolgere nessuno.Ad allertare il personale della Centrale unica di emergenza, attorno alle 11.40, è stata.🔗 Leggi su Trentotoday.it Approfondimenti su San Martino Di Castrozza Scialpinisti in pericolo sulle Alpi: interventi ravvicinati salvano dieci persone travolte da valanghe in zone diverse Due valanghe si sono staccate in poche ore sulle Alpi italiane, travolgendosi a vicenda e mettendo in pericolo dieci scialpinisti. Tantissima neve e pericolo valanghe: chiude a oltranza il tunnel del Tenda Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su San Martino Di Castrozza Argomenti discussi: Attenzione in montagna: forte pericolo valanghe; Neve fresca e vento, pericolo valanghe critico: da tempo non si vedeva una mappa così 'infuocata'. Escursioni in quota sconsigliate su tutto il territorio regionale; Pericolo valanghe: la segnalazione della Protezione Civile lombarda. E il Soccorso Alpino invita alla prudenza; Pericolo valanghe forte giovedì e venerdì sui monti del Fvg. Allerta valanghe nel Bresciano: dopo la neve il sole, cosa aspettarsi nel weekend in montagna?Neve fresca e temperature in rialzo aumentano il pericolo valanghe nel Bresciano. Scopri le previsioni meteo weekend e i consigli essenziali per la sicurezza in montagna. quibrescia.it Valanghe, l'allarme si alza al grado 4: il bollettino della Protezione civile del Fvg parla di rischio forteUDINE - La tragedia di Sauris ha lasciato una ferita profonda e un silenzio carico di dolore. Ma il giorno dopo le due valanghe sulle vette friulane, accanto al cordoglio per la morte ... ilgazzettino.it FORTE PERICOLO VALANGHE SULLE ALPI DEL CUNEESE NELLA GIORNATA DI VENERDÌ 6 FEBBRAIO, MARCATO SU ALTE VALLI OCCIDENTALI E SETTENTRIONALI Nelle ultime ore nuove fitte nevicate hanno interessato tutto l’arco alpin facebook per oggi e domani previsto forte pericolo #valanghe (grado 4) su Dolomiti e Prealpi, per sabato 7 pericolo marcato (grado 3) su Dolomiti e Prealpi vai al bollettino per maggiori info arpa.veneto.it/dati-ambiental… x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.