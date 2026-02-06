Perde il controllo dell' auto sulla provinciale | si ribalta e finisce tra gli ulivi

Questa mattina sulla provinciale 69 tra Mesagne e Torre Santa Susanna un'auto ha perso il controllo e si è ribaltata tra gli ulivi. L’incidente è avvenuto mentre il veicolo percorreva la strada. Fortunatamente, nessuno è rimasto gravemente ferito, anche se i soccorritori sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza la zona. La polizia ha già avviato i rilievi per chiarire le cause dello schianto.

MESAGNE - Un incidente stradale si è verificato questa mattina (6 febbraio 2026) sulla strada provinciale 69, che collega Mesagne a Torre Santa Susanna. Una Fiat Panda, per cause ancora da accertare, è uscita fuori strada ribaltandosi tra gli ulivi delle campagne circostanti. Sul posto sono.

