Perché un lutto può provocare attacchi di dolore anche dopo molto tempo

Un nuovo studio pubblicato nel 2025 spiega perché molte persone sentono ancora dolore, anche anni dopo aver perso qualcuno. La ricerca, condotta su un ampio gruppo di italiani in lutto, mostra che i ricordi e le emozioni legate alla perdita possono riemergere senza preavviso. Questo spiega perché certi attacchi di dolore tornano, anche molto tempo dopo, senza un motivo chiaro. La scoperta aiuta a capire meglio un’esperienza comune ma poco discussa.

È uno studio recentissimo, pubblicato nel 2025, condotto su un ampio campione di adulti italiani in lutto, a riportare l’attenzione scientifica su un’esperienza che molte persone riconoscono ma faticano a collocare: il dolore che torna all’improvviso, anche molto tempo dopo una perdita, senza un motivo apparente. I ricercatori partono da un punto chiave: il lutto non segue sempre un decorso lineare e non può essere letto solo come uno stato emotivo soggettivo. Oggi la scienza interpreta queste riemersioni come il segno di un cervello che continua a fare i conti con un legame interrotto, attraverso meccanismi osservabili e misurabili che coinvolgono i sistemi dello stress, della memoria e dell’attaccamento.🔗 Leggi su Open.online

