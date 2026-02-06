Donald Trump non parteciperà al Super Bowl LX. L’annuncio è arrivato direttamente da lui in un’intervista al New York Post. La motivazione ufficiale è che l’evento si svolge troppo lontano, ma in molti si chiedono se ci siano altri motivi dietro questa scelta. È la prima volta che il presidente americano decide di non essere presente all’evento sportivo più importante dell’anno.

Donald Trump non sarà presente al Super Bowl LX. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente degli Stati Uniti in un’intervista al New York Post, e la motivazione ufficiale è tanto semplice quanto poco convincente: “ È troppo lontano “. La partita si giocherà l’8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, e secondo Trump il viaggio sarebbe eccessivo. “ Ci andrei se fosse un po’ più vicino “, ha dichiarato il tycoon, cercando di liquidare la questione con una battuta sulla geografia. Ma dietro questa giustificazione logistica si nasconde una storia molto più complessa, fatta di polemiche artistiche, schieramenti politici e una guerra culturale che da mesi infiamma la community MAGA e l’ala conservatrice americana. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Perché Trump non andrà al Super Bowl: la vera ragione dietro l’assenza del presidente

Approfondimenti su Super Bowl LX

Dopo il fischio finale del Super Bowl, uno degli spazi pubblicitari più costosi e seguiti al mondo, arriva anche in Italia una puntata di

I Patriots si sono qualificati per il Super Bowl battendo i Broncos 10-7 sotto la neve di Denver.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Super Bowl LX

Argomenti discussi: Negli Usa soffia il vento midterm; Dazi, perché Trump minaccia la Corea del Sud; ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati; Minneapolis, Trump: Ora de-escalation in Minnesota. Spiace per Pretti. Noem resta.

Trump: Con me religione più sexy che mai, penso andrò in ParadisoIl presidente Usa: Non sono il candidato perfetto ma ho fatto molte cose buone per le persone perfette ... adnkronos.com

Usa, Trump: Probabilmente andrò in paradisoPenso davvero che probabilmente dovrei farcela ad arrivare in paradiso, voglio dire, non sono ... msn.com

Gli spot che Claude trasmetterà durante il Super Bowl contengono prese in giro non troppo velate a ChatGPT, che invece non ha ancora anticipato niente x.com

L'annuncio di Bad Bunny di un'esibizione tutta spagnola al Super Bowl del 2026 coincide con l'aumento delle operazioni dell'Ice e con la ripresa dei dibattiti sulla sovranità di Porto Rico e sulla sua possibile reintegrazione nella Corona spagnola https://l.e facebook