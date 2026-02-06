Perché Alessandro Corbetta è contrario alla presenza di Ghali alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi

A poche ore dall’inizio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, si accende una polemica che tiene banco. Alessandro Corbetta si oppone alla presenza di Ghali alla cerimonia di apertura. L’ex professore di scienze sociali ha criticato pubblicamente l’artista, ritenendo che la sua partecipazione possa creare divisioni. La decisione di invitare Ghali ha diviso pubblico e organizzatori, e ora il dibattito si fa più acceso. La cerimonia si avvicina, mentre le polemiche continuano a tenere banco.

A poche ore dalla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 scoppia la polemica. Una polemica che arriva direttamente dalla Brianza e che riguarda uno degli ospiti della serata di San Siro. Si tratta del trapper Ghali e a commentare la sua partecipazione “blindata” (non canterà l’inno nazionale e non potrà parlare in arabo) è il capogruppo regionale della Lega Alessandro Corbetta. Il leghista di Besana Brianza ha scritto un post sui social dove, senza troppi giri di parole, polemizza contro l’esclusione come tedoforo di Massimo Boldi (per una battuta) e chiama sul palco il giovane trapper italo-tunisino.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Ghali sarà presente alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in programma venerdì 6 febbraio.

Questa mattina si è saputo che Ghali sarà tra gli artisti che apriranno le Olimpiadi di Milano-Cortina.

