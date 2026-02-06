Per una scuola di tutto rispetto | al Natta serata contro il bullismo

Una serata contro il bullismo si è svolta questa sera all’Istituto Superiore “G. Natta” di Bergamo. L’evento, promosso dall’Ufficio Scolastico Territoriale, dalla scuola e da altri enti locali, ha riunito genitori, insegnanti e dirigenti scolastici per parlare di questo problema sempre più presente nelle scuole. L’obiettivo era sensibilizzare e fornire strumenti pratici per contrastare il fenomeno. La serata si è conclusa con un confronto aperto e la volontà di rafforzare il lavoro di rete tra tutti i soggetti coinvol

L'Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, l'Istituto Superiore "G. Natta" di Bergamo, scuola capofila della Rete provinciale di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, il servizio Politiche sociali della Provincia di Bergamo e l'ufficio Pastorale per la scuola della Diocesi di Bergamo propongono un evento gratuito destinato agli adulti interessati e sensibili al tema, in particolare a genitori, docenti, dirigenti scolastici, educatori. L'evento si terrà giovedì 12 febbraio, dalle 20.15 alle 22.30, nella Sala Sestini dell'Istituto "G. Natta" di Bergamo, via Europa, 15. Interverranno alla serata rappresentanti di istituzioni ed enti del territorio che sono partner del mondo della scuola nella progettazione e realizzazione di attività ed azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo, oltre che alla diffusione tra i giovani della cultura del RISPETTO e della legalità.

