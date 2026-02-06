Domani allo Stadio Martelli di Mantova si gioca una partita chiave per la salvezza. Alle 15, il Mantova affronta il Bari in una sfida che si può definire una vera e propria finale. La pressione è alta, e per entrambe le squadre questa partita rappresenta un’occasione da non perdere per ottenere punti importanti in classifica.

Lo Stadio Martelli di Mantova sabato 7 febbraio alle 15 ospiterà un vero e proprio “duello-salvezza”. Si ritroveranno infatti di fronte i virgiliani di mister Modesto e il Bari, due pericolanti che al momento si ritrovano nella zona rossa della classifica di serie B e devono dare tutto per conquistare una vittoria che potrebbe cambiare il volto di una stagione fin qui sofferta ben al di là delle previsioni della vigilia. Un discorso che vale a buon diritto per i Galletti, che si sono presentati ai nastri di partenza con obiettivi piuttosto ambiziosi e che hanno in organico nomi senza dubbio importanti, ma che, purtroppo per loro, stanno facendo i conti con una realtà molto diversa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Per il Mantova contro il Bari è già una "finale" da vincere

Viene presentato a Bari il libro "Una vita per vincere il cancro", scritto dal senologo e oncologo Francesco Schittulli.

Il Mantova torna alla vittoria battendo il Padova all'Euganeo, interrompendo un periodo senza successi di sette partite.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

