Per il Mantova contro il Bari è già una finale da vincere
Domani allo Stadio Martelli di Mantova si gioca una partita chiave per la salvezza. Alle 15, il Mantova affronta il Bari in una sfida che si può definire una vera e propria finale. La pressione è alta, e per entrambe le squadre questa partita rappresenta un’occasione da non perdere per ottenere punti importanti in classifica.
Lo Stadio Martelli di Mantova sabato 7 febbraio alle 15 ospiterà un vero e proprio “duello-salvezza”. Si ritroveranno infatti di fronte i virgiliani di mister Modesto e il Bari, due pericolanti che al momento si ritrovano nella zona rossa della classifica di serie B e devono dare tutto per conquistare una vittoria che potrebbe cambiare il volto di una stagione fin qui sofferta ben al di là delle previsioni della vigilia. Un discorso che vale a buon diritto per i Galletti, che si sono presentati ai nastri di partenza con obiettivi piuttosto ambiziosi e che hanno in organico nomi senza dubbio importanti, ma che, purtroppo per loro, stanno facendo i conti con una realtà molto diversa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondimenti su Mantova Bari
“Una vita per vincere il cancro”, a Bari la presentazione del libro di Schittulli
Viene presentato a Bari il libro “Una vita per vincere il cancro”, scritto dal senologo e oncologo Francesco Schittulli.
Mensah affonda il Padova: il Mantova torna a vincere all’Euganeo
Il Mantova torna alla vittoria battendo il Padova all’Euganeo, interrompendo un periodo senza successi di sette partite.
Ultime notizie su Mantova Bari
Argomenti discussi: Mantova, in arrivo il difensore Meroni. Assalto a Vlahovic; Pescara-Mantova 2-2: risultato finale e highlights; Calcio Serie B: Il Mantova si butta via due volte. A Pescara arriva solo un pari (2-2); Il Pescara è al bivio salvezza, contro il Mantova Gorgone porta anche Insigne.
Per il Mantova contro il Bari è già una finale da vincereSfida-salvezza delicatissima al Martelli, dove la rinnovata formazione virgiliana dovrà cercare di trovare compattezza e convinzione per conquistare tre punti che potrebbero rappresentare la svolta ... sport.quotidiano.net
Pescara-Mantova 2-2, Var di nuovo protagonista: cronaca, tabellino e votiNessun vinto e nessun vincitore nello scontro diretto che nessuna delle due doveva fallire. E invece all'Adriatico, in una gara con Var protagonista, tra Pescara e Mantova è finita 2-2, con gli ospiti ... today.it
Nikolaou sarà assente contro il Mantova. Il greco non si è allenato tutta la settimana e si spera di recuperarlo per Bari-Sudtirol Nel frattempo Maggiore si allena in gruppo da lunedì. Starà a Longo di volta in volta valutarlo e capire se potrà contare sul centroc facebook
Bari, arriva in prestito Federico Artioli dal Mantova x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.