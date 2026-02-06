per carnevale e non solo

La moda e il Carnevale si incontrano in una festa di colori e creatività. Brand e designer sfruttano il momento per lanciare nuove idee, spesso prendendo spunto da epoche lontane o da mondi insoliti. La strada diventa una passerella di stoffe, maschere e innovazione, pronti a sorprendere chi passa. È un periodo di sperimentazione, dove l’obiettivo è catturare l’attenzione e accendere l’immaginazione di tutti.

B rand e designer, si sa, trovano ispirazione negli ambiti e nelle epoche più disparate e sorprendenti. Ciò che per lungo tempo era rimasto cristallizzato in un quadro o in un libro di storia, ad esempio, può improvvisamente prendere vita. Come nel caso del vestito da pirata donna. Margot Robbie è una visione gotico-romantica sul red carpet di “Cime tempestose” X Complice l’avvicinarsi di Carnevale, le passerelle dedicate alla Primavera-Estate 2026 non nascondono i loro riferimenti a corsari, bucanieri, marina militare e, più in generale, ad un certo gusto vittoriano. Con le giuste accortezze, inoltre, il vestito da pirata donna potrebbe infiltrarsi – a piccole dosi – persino nel guardaroba della quotidianità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Livigno si prepara a quattro giorni di festa, con la tradizionale sfida tra le contrade.

A Sorrisopoli, a Tor Sapienza, si prepara un carnevale ricco di eventi.

