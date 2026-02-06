Per acieloaperto alla Rocca Malatestiana arriva in tour La Niña

Questa sera alla Rocca Malatestiana arriva La Niña. La giovane artista napoletana ha conquistato il pubblico con il suo stile che mescola tradizione e innovazione. È considerata una delle voci più interessanti della scena musicale italiana attuale, e questa tappa del suo tour promette di essere un momento da non perdere.

È una delle rivelazioni della scena musicale italiana contemporanea, una musicista che unisce la sperimentazione alla tradizione musicale napoletana. La Niña arriva in concerto ad acieloaperto domenica 28 giugno nella maestosa Rocca Malatestiana. Il progetto solista di Carola Moccia, cantautrice e produttrice classe 1991, pioniera nel mettere in dialogo tradizione e musica del presente comincia nel marzo del 2023, quando viene pubblicato il suo primo album in studio, "Vanitas". Lo stesso anno debutta al fianco di Massimo Ranieri in veste di co-protagonista nella serie "La voce che hai dentro", prodotta da Lucky Red per Paramount Plus, e ne cura parte della colonna sonora.

