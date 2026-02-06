Pentimento e maternità | si può provare pentimento dopo essere diventate madri?

Molte donne si chiedono se si può provare pentimento dopo aver avuto un figlio. La risposta è sì. Le emozioni e i pensieri cambiano nel tempo, e anche la decisione di diventare madri può portare a dubbi e rimpianti. Non si tratta di un senso di colpa, ma di sentimenti che emergono nel corso della vita. Le scelte legate alla maternità sono complesse e spesso si rivedono anni dopo, in modo più o meno consapevole.

Ci si può pentire di essere diventate madri? Sì. Così come ci si può pentire di aver abortito, di aver intrapreso (o concluso) una relazione, accettato (o rifiutato) un incarico di lavoro o fatto o non fatto determinate scelte. Questo perché il pentimento è quel sentimento– così l'Enciclopedia Treccani – di " rimorso, dolore, rammarico per aver fatto cosa che si vorrebbe non aver fatto ". Tutte le cose fatte, maternità compresa, possono quindi essere oggetto di pentimento. Un fenomeno non poi così raro considerando le cifre di questo studio che stima a circa 8-17 % il numero di genitori che se potessero tornare indietro non sceglierebbero di avere figli.

