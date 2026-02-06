Ci si può pentire di essere diventate madri? Sì. Così come ci si può pentire di aver abortito, di aver intrapreso (o concluso) una relazione, accettato (o rifiutato) un incarico di lavoro o fatto o non fatto determinate scelte. Questo perché il pentimento è quel sentimento– così l’Enciclopedia Treccani – di “ rimorso, dolore, rammarico per aver fatto cosa che si vorrebbe non aver fatto ”. Tutte le cose fatte, maternità compresa, possono quindi essere oggetto di pentimento. Un fenomeno non poi così raro considerando le cifre di questo studio che stima a circa 8-17 % il numero di genitori che se potessero tornare indietro non sceglierebbero di avere figli. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pentimento e maternità: si può provare pentimento dopo essere diventate madri?; Tiziana Rivale ha un compagno?/ La cantante ammette: Ho avuto delle delusioni...

Pentimento e maternità: si può provare pentimento dopo essere diventate madri?Parliamo di pentimento e maternità, di quanto è diffuso questo fenomeno, del perché compare e di come affrontarlo. gravidanzaonline.it

prolungamento contratto maternità e patente a crediti: guida alle nuove regoledue cambiamenti normativi che impattano organizzazione aziendale e sistema sanzionatorio: estensione del contratto di sostituzione fino al primo anno del bambino e meccanismi più rapidi di decurtazion ... notizie.it