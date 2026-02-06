Pentimento e maternità | si può provare pentimento dopo essere diventate madri?

Maria Rossi, 32 anni, ha raccontato di aver provato un forte senso di pentimento dopo aver dato alla luce la sua seconda figlia, una sensazione che le ha colpito inaspettatamente pochi mesi dopo il parto. La donna, madre di due bambini, ha spiegato che il suo stato emotivo si è improvvisamente trasformato, portandola a mettere in discussione la sua decisione di diventare madre, un sentimento che ha sorpreso anche i suoi familiari. È una realtà che, secondo alcuni esperti, si può verificare anche in coloro che hanno scelto di abortire, di interrompere una relazione o di fare altre scelte importanti nella vita. Un dettaglio che

Ci si può pentire di essere diventate madri? Sì. Così come ci si può pentire di aver abortito, di aver intrapreso (o concluso) una relazione, accettato (o rifiutato) un incarico di lavoro o fatto o non fatto determinate scelte. Questo perché il pentimento è quel sentimento– così l'Enciclopedia Treccani – di " rimorso, dolore, rammarico per aver fatto cosa che si vorrebbe non aver fatto ". Tutte le cose fatte, maternità compresa, possono quindi essere oggetto di pentimento. Un fenomeno non poi così raro considerando le cifre di questo studio che stima a circa 8-17 % il numero di genitori che se potessero tornare indietro non sceglierebbero di avere figli.