Pellezzano frana sfonda tetto di una falegnameria
Tempo di lettura: < 1 minuto Si è verificata in un terreno privato la frana che nel Comune di Pellezzano ha sfondato il solaio di una falegnameria per fortuna senza provocare nessun ferito. Il fatto é accaduto nel tardo pomeriggio in via Murcolo. Sul posto, i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area, il cui accesso é stato interdetto sino alla conclusione dell’intervento. Presenti anche i volontari della Protezione Civile ‘S. Maria delle grazie’, gli agenti della Polizia Municipale e gli operatori dell’ufficio tecnico comunale per dirigere, di concerto con i caschi rossi, le operazioni di messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
