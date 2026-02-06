Pd | Speranza a riformisti ' magari sentire parole Schlein a tempi Renzi'

Questa mattina alla Direzione del Partito Democratico, Speranza ha fatto un appello ai riformisti, suggerendo di ascoltare le parole di Schlein come si farebbe con Renzi. Ha ricordato i tempi in cui le discussioni erano più dure e ha espresso soddisfazione per il tono aperto di oggi, che potrebbe segnare un passo avanti nel dialogo interno al partito.

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Ho ascoltato con attenzione Pina Picierno e fatemi dire questo: una decina di anni fa, in queste stesse sale le discussioni non erano facili, magari allora avessi potuto ascoltare le parole con cui Elly Schlein oggi" ha parlato in Direzione, parole di "grande apertura. Io penso che questa sia la linea giusta perché la posta in gioco è che noi possiamo vincere le prossime elezioni" e per farlo serve un "partito unito". Lo dice, a quanto viene riferito, Roberto Speranza alla Direzione Pd. "Io credo che il riposizionamento di questi anni ci abbia portato a recuperare un pezzo del nostro popolo ma nessuno va perso per strada, non vanno perse le cultura cattolico democratica, la cultura liberale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il partito Democratico ha perso parte delle sue radici e delle sue culture politiche originarie, secondo quanto affermato da Parla Zampa.

