Pd | Schlein ' orgoglio per risultati raggiunti sono sia di maggioranza che di minoranza'
La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, si dice orgogliosa dei risultati ottenuti, sia dalla maggioranza che dalla minoranza. Durante un incontro a Roma, ha sottolineato che tutti nel partito possono guardare con soddisfazione ai traguardi raggiunti, senza distinzione di ruoli o opinioni. La sua parole arrivano in un momento in cui il partito si prepara a nuove sfide, cercando di mantenere unito il fronte interno.
Roma, 6 feb (Adnkronos) - "Tutti possiamo essere orgogliosi dei risultati concreti portati nel partito, maggioranza e minoranza. Guardate la strada che abbiamo fatto, manca un tratto fondamentale ma da dove siamo partiti? Ci abbiamo messo tre anni a ricostruire una coalizione uguale nelle Regioni e vedere i sondaggi dire che la partita le elezioni è già aperta. La linea testardamente unitaria ha portato risultati concreti che sono di tutto il partito, maggioranza e minoranza". Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del partito. 🔗 Leggi su Iltempo.it
