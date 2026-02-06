Pd Schlein in direzione assicura rispetto ma avverte | la linea è una

Questa sera il Pd si riunisce in direzione. Schlein assicura rispetto, ma avverte che la linea resta quella già annunciata. La riunione si preannuncia tesa, con molti esponenti della minoranza che chiedono cambiamenti, anche se gli ultimi sviluppi fanno pensare che la direzione seguirà comunque la strada prevista. La tensione tra le varie anime del partito si fa sentire forte.

Roma, 6 feb. (askanews) – Le asprezze non mancano, alla direzione Pd reclamata da mesi dalla minoranza parlano quasi tutti i principali esponenti dell’ala ‘riformista’ del partito, ma l’esito – alla fine – è quello che era facile immaginare anche alla vigilia. Basta ascoltare l’intervento di apertura di Elly Schlein per capire la piega che prenderà la discussione: “Noi possiamo vincere le prossime elezioni, sono convinta che il lavoro che ci aspetta vada esattamente in questa direzione. Per questo chiedo a tutti il massimo rispetto reciproco e il massimo impegno”. Il calendario politico condiziona il dibattito interno, le sferzate che arrivano da Pina Picierno, Giorgio Gori e Sandra Zampa – tra gli altri – servono a mettere agli atti un malumore che cova da tempo, ma alla fine nessuno vota contro la relazione della segretaria – come pure avrebbe preferito ‘l’ala dura dei riformisti – e la Schlein incassa un sostegno a larghissima maggioranza: 162 sì e 11 astenuti, secondo i dati ufficiali.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Schlein si presenta alla Direzione nazionale del Pd con un messaggio chiaro.

La nuova segretaria del Pd, Elly Schlein, ha ribadito che nel partito c'è spazio per opinioni diverse, ma la linea resta chiara.

