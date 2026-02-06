Pd | Schlein ' impegno duplice su No convinto a referendum e percorso ascolto'

La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, annuncia un impegno forte e chiaro. Da un lato, difende la posizione contraria al referendum, dall’altro avvia un percorso di ascolto che coinvolgerà tutta l’Italia. Schlein spiega che si tratta di un doppio sforzo: spiegare bene le ragioni del No e ascoltare le opinioni dei cittadini lungo tutto il Paese.

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Il nostro impegno sarà duplice e ambizioso: spiegare nel merito il nostro No convinto al referendum intrecciato a un percorso di ascolto che attraverserà tutto il Paese, 'L'Italia che sentiamo'". Lo dice Elly Schlein aprendo la Direzione Pd al Nazareno ricordando la prima iniziativa a Milano, "di cui ringrazio Gianni Cuperlo. Abbiamo bisogno di un pensiero lungo". Roma, blitz alla sede di Fratelli di Italia a Garbatella. Ecco i vandali in azione . 🔗 Leggi su Iltempo.it

