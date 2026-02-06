La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, annuncia un impegno forte e chiaro. Da un lato, difende la posizione contraria al referendum, dall’altro avvia un percorso di ascolto che coinvolgerà tutta l’Italia. Schlein spiega che si tratta di un doppio sforzo: spiegare bene le ragioni del No e ascoltare le opinioni dei cittadini lungo tutto il Paese.

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Il nostro impegno sarà duplice e ambizioso: spiegare nel merito il nostro No convinto al referendum intrecciato a un percorso di ascolto che attraverserà tutto il Paese, 'L'Italia che sentiamo'". Lo dice Elly Schlein aprendo la Direzione Pd al Nazareno ricordando la prima iniziativa a Milano, "di cui ringrazio Gianni Cuperlo. Abbiamo bisogno di un pensiero lungo". Roma, blitz alla sede di Fratelli di Italia a Garbatella. Ecco i vandali in azione . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pd: Schlein, 'impegno duplice su No convinto a referendum e percorso ascolto'

Elly Schlein ha annunciato l'avvio di un percorso di ascolto del Paese, con l'obiettivo di raccogliere le istanze dei cittadini.

Il Pd ha in programma una conferenza stampa con Schlein per discutere le modalità di voto fuori sede in vista del prossimo referendum.

