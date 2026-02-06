La deputata del Pd Picierno risponde a Schlein, sottolineando che in quattro anni non è mai stata a Kiev. Dice che il partito è europeo non solo a parole, ma anche coi fatti. La polemica si accende in un momento in cui si discute di impegni internazionali e di solidarietà europea.

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Da mesi diciamo che serve un nuovo internazionalismo progressista, democratico, che non possiamo vivere il paradosso che siano i sovranisti a costruire il giusto e vero e necessario. Ma come lo costruiamo se in 4 anni di invasione russa non si è mai andati a Kiev che è la frontiera, è il simbolo, l'idea della difesa della democrazia nazionale? Perché non basta dirsi europeisti, non basta dirsi le cose, le cose bisogna farle". Lo dice, a quanto viene riferito, Pina Picierno alla Direzione Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Pd: Picierno a Schlein, 'mai a Kiev in 4 anni, si è europeisti non solo a parole ma coi fatti'**

Questa mattina a Roma, il dibattito interno al Pd si accende dopo le parole di Elly Schlein.

Nel Partito Democratico il dibattito sul pluralismo si riaccende, mentre i riformisti chiedono più azioni concrete.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

