**Pd | minoranza si astiene su voto relazione Schlein in Direzione**

La minoranza del Pd si è astenuta durante il voto sulla relazione di Elly Schlein in Direzione. La decisione ha sorpreso alcuni, visto che non si sono schierati né con i sostenitori né con gli avversari della leader. La riunione si è svolta a Roma, e ancora non è chiaro se questa scelta influenzerà i prossimi passaggi del partito.

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - La minoranza si è astenuta nel voto sulla relazione di Elly Schlein in Direzione. Nel voto in presenza sono state 11 le astensioni.

