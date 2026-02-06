**Pd | minoranza si astiene su voto relazione Schlein in Direzione 2**

La minoranza del Partito Democratico si è astenuta quasi completamente durante il voto sulla relazione di Elly Schlein alla Direzione. Tra i presenti in aula e quelli collegati da remoto, sono stati circa 20 gli esponenti che non hanno espresso un sì o un no, preferendo mantenere il loro voto neutro. La decisione ha creato scompiglio all’interno del partito, che ora affronta una divisione evidente sulla linea da seguire.

(Adnkronos) - Gli astenuti sulla relazione di Elly Schlein, tra i presenti in Direzione e quelli da remoto, sarebbero poco meno di una ventina, a quanto riferiscono fonti della minoranza. Tra questi: Pina Picierno, Giorgio Gori, Lorenzo Guerini, Simona Malpezzi, Piero Fassino, Graziano Delrio, Sandra Zampa, Walter Verini, Lia Quartapelle, Claudia Mancina, Salvatore Margiotta, Stefania Pezzopane, Stefano Lepri, Elisabetta Gualmini.

**Pd: in Direzione accolto odg minoranza su Ue, 'maggiore integrazione non rinviabile'**
Roma, 6 feb. (Adnkronos) - In Direzione Pd è stato accolto un odg della minoranza sulla politica europea a firma Delrio, Guerini, Gori, Picierno.

Il ministro difende il suo operato e non intende dimettersi, nonostante le richieste dei partiti di minoranza. Schlein: «Il governo è arrivato tardi». La replica: «giudizi sommari e frettolosi» per cercare «un capro espiatorio»

