Pd | in Direzione accolto odg minoranza su Ue ' maggiore integrazione non rinviabile' **

Questa mattina il Partito Democratico ha discusso di Europa durante la riunione di Direzione. La minoranza del partito ha presentato un ordine del giorno firmato da Delrio, Guerini, Gori, Picierno e Fassino, chiedendo un impegno più forte per l’integrazione europea. La proposta è stata accolta all’unanimità, sottolineando come non si possa più rinviare una maggiore collaborazione con l’Unione Europea. Ora il Pd si prepara a portare avanti questa linea, sia a livello nazionale che internazionale.

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - In Direzione Pd è stato accolto un odg della minoranza sulla politica europea a firma Delrio, Guerini, Gori, Picierno, Fassino. "Siamo a un punto di svolta per l'Unione europea. Il 12 febbraio il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa -si legge nel documento- ha convocato un confronto tra i leader europei prima con la Presidente del Parlamento europeo Metsola, poi con Mario Draghi ed Enrico Letta sui loro rapporti sulla competitività e il mercato unico, che hanno avanzato proposte specifiche per una maggiore integrazione europea, ormai irrimandabile". "Serve un'Europa politica, strategica, non un'Europa minima.

