PD e opposizioni contro Pucci | Fascista e omofobo caos al Festival

Il Festival di Sanremo 2026 ha acceso un dibattito acceso tra il PD e le opposizioni. La partecipazione di Andrea Pucci, tra i comici e co-conduttori, ha scatenato polemiche. Alcuni lo accusano di essere fascista e omofobo. La discussione si fa sempre più accesa e si moltiplicano le critiche sui social e in Parlamento. La Rai cerca di gestire la situazione, ma le tensioni restano alte.

La presenza di Andrea Pucci tra i comici e co-conduttori del Festival di Sanremo 2026 sta scatenando un acceso dibattito politico e mediatico. I parlamentari del PD della Commissione di Vigilanza Rai hanno chiesto chiarimenti urgenti alla Rai e al Premier Giorgia Meloni riguardo alla scelta del comico, già noto per posizioni politiche dichiaratamente di destra e per commenti ritenuti offensivi nei confronti della comunità LGBTQ+. Le accuse dei partiti di opposizione. Secondo i parlamentari, Pucci avrebbe preso in giro in passato un ragazzo del mondo dello spettacolo per la sua omosessualità e sarebbe legato a posizioni considerate fasciste. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

