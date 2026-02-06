Pd | Braga ' ascolto partecipazione e difesa della Costituzione in campo per l' alternativa'

La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha presentato una relazione approvata dalla Direzione nazionale. Nel documento, si parla di una campagna di ascolto sui temi sociali come lavoro, sanità, scuola e imprese. L’obiettivo è creare un’alternativa concreta al governo di destra, con un’azione che punta sulla partecipazione e sulla difesa della Costituzione. La strategia del partito si concentra su un intervento diretto e deciso per coinvolgere i cittadini e rispondere alle loro esigenze.

Roma, 5 feb (Adnkronos) - "La relazione della segretaria Schlein, approvata dalla Direzione nazionale, indica una linea politica chiara per i prossimi mesi: il PD lancia una campagna d'ascolto centrata su temi sociali chiave (lavoro, sanità, scuola e impresa) per costruire un'alternativa concreta al governo di destra". Lo ha detto Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, a margine della Direzione nazionale del Partito democratico. "Accanto a questo l'impegno prioritario rimane la campagna per il NO alla riforma costituzionale: vogliamo difendere il sistema di "pesi e contrappesi" democratici per impedire lo smantellamento dell'equilibrio costituzionale.

