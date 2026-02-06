Pd | Bonaccini ' c' è una questione settentrionale serve appuntamento ad hoc'

Bonaccini torna a parlare di divisioni nel Pd e sottolinea che non si può ignorare il problema del Nord. Durante una riunione, il governatore emiliano dice che serve un appuntamento ad hoc per affrontare la questione settentrionale, che, come quella meridionale, pesa nel futuro del centrosinistra italiano.

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - “Condivido e voto la relazione della segretaria, ma tra i temi elencati nell'agenda di lavoro per costruire il programma che Schlein ha indicato, io ne aggiungo un altro, che peraltro lei stessa aveva indicato a Napoli la settimana scorsa: c'è una questione meridionale, ma anche una settentrionale, per quanto ci riguarda come Pd e centrosinistra. Non possiamo continuare a governare solo una, l'Emilia-Romagna, delle otto regioni collocate al nord, se vogliamo vincere e governare il Paese. Anche perché, banalmente ci vivono quasi la metà degli italiani e si produce oltre la metà del nostro Pil. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Bonaccini difende la sua campagna di ascolto, ribadendo che ogni critica riceve una risposta concreta e una controproposta.

