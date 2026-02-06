Paziente in condizioni gravi dimostrano recupero significativo dopo nove mesi di trattamento intensivo

Un paziente in condizioni molto gravi, considerato inoperabile all’inizio, ha mostrato miglioramenti significativi dopo nove mesi di trattamento intensivo. La notizia arriva da Padova, dove i medici hanno seguito con attenzione il caso e ora parlano di una ripresa inaspettata.

Padova, 6 febbraio 2026. Un paziente, considerato inoperabile per la gravità del suo quadro clinico, è guarito dopo nove mesi di un percorso terapeutico estremamente complesso. La dimissione, avvenuta a febbraio, è stata il frutto di un lavoro multidisciplinare di altissima competenza, condotto dalla struttura d'emergenza dell'Azienda Ospedaliera di Padova. Le cure, iniziati nel giro di pochissimi giorni dal primo intervento, hanno richiesto 27 operazioni e l'utilizzo di tecniche innovative, tra cui l'allungamento delle fasce addominali, la ricostruzione con protesi biologiche, medicazioni avanzate a pressione negativa, innesti cutanei progressivi, fino alla camera iperbarica.

