pattinaggio di figura guignard fabbri quinti nella prima prova

Questa sera si è conclusa la prima prova di pattinaggio di figura, e gli italiani Guignard e Fabbri si sono piazzati al quinto posto. La gara vede gli Stati Uniti dominare, seguiti da Francia, Gran Bretagna e Canada. Ora gli azzurri devono sperare in una buona seconda prova per qualificarsi alla finale. Le loro chance sono ancora vive, ma il cammino si fa più difficile.

Stati Uniti subito in testa, Italia quinta davanti alla Georgia – e può essere importante -, ottimo inizio di Francia, Gran Bretagna e Canada. Qui, in due parole, la prima prova della gara a squadre del pattinaggio di figura, la danza ritmica. Chock e Bates, la coppia americana, hanno fatto quello che fanno i favoriti: grande punteggio (91.06) e primo posto in classifica. Secondi i francesi Fournier Beaudry-Cizeron, terzi i britannici Fear-Gibson, quarti i canadesi Gilles-Poirier, quinti gli azzurri Guignard-Fabbri. Poi Georgia, Corea, Giappone, Cina e Polonia. La gara a squadre prevede prove di danza (questa appena conclusa), coppie artistico, femminile e maschile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Questa mattina si sono svolte le prove a squadre di pattinaggio artistico alle Olimpiadi.

Guignard e Fabbri hanno chiuso il corto della prova a squadre di pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 in quinta posizione.

Il buongiorno da #MilanoCortina ce lo dà la gara a squadre di pattinaggio di figura, con Charlène Guignard e Marco Fabbri che si prendono il 5° posto nella danza artistica: le prime 5 (su 10) vanno in finale. Alle 11.35 la 2a prova, coppie artistico con Sara Con x.com

STELLE A CATINELLE È il giorno del debutto del pattinaggio di figura a #MilanoCortina2026! L’Italia scende sul ghiaccio con i nostri big: Guignard-Fabbri, Conti-Macii e Gutmann! Si inizia alle 9.55 con la danza ritmica, poi il programma corto delle co facebook