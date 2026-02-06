Pattinaggio di figura Guignard Fabbri fanno il loro senza esaltare nel corto della prova a squadre

Guignard e Fabbri hanno chiuso il corto della prova a squadre di pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 in quinta posizione. La loro esibizione non ha convinto del tutto, lasciando alcuni dubbi sulla possibilità di salire sul podio. La coppia italiana non ha brillato, e ora si prepara a migliorare nella prossima fase della competizione.

Una partenza che lascia alcuni punti interrogativi. Charléne Guignard-Marco Fabbri si sono dovuti accontentare della quinta posizione in occasione della r hythm dance valida per la prova a squadre di pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Segmento che lascia, come sempre accaduto in questa stagione, un retrogusto amaro, complici alcune valutazioni di difficile lettura a vantaggio di alcuni e svantaggio di altri. Ma andiamo con ordine. I danzatori seguiti da Barbara Fusar Poli hanno cercato di tenere botta, ben performando sulle musiche dei Backstreet Boys inaugurando la loro performance con un set di twizzles chiamato di livello 4 ma valutato con un grado di esecuzione medio così come l'ottimo sollevamento straigh t, anche questo assegnato con il massimo del livello.

