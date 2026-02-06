Passaggio della fiamma olimpica a Milano | chiusure e deviazioni per l’evento del giorno

Venerdì 6 febbraio Milano accoglie l’ultima tappa della fiamma olimpica. La cerimonia inizia alle 15 al Sant’Ambrogio e prosegue verso l’Arena Sant’Agostino, dove si svolgerà la cerimonia ufficiale. Per l’occasione, le vie intorno saranno chiuse o deviate, creando qualche disagio nel centro della città. La polizia ha già predisposto i controlli e le deviazioni per gestire al meglio il grande evento.

Venerdì 6 febbraio, l'ultima tappa della fiamma olimpica si svolgerà a Milano. L'evento, previsto per le ore 15, vedrà la fiamma arrivare al Sant'Ambrogio, in pieno cuore della città, per poi proseguire verso l'arena del calcio, l'Arena Sant'Agostino, dove si terrà la cerimonia ufficiale. Ma l'arrivo della fiamma non andrà senza conseguenze per la mobilità. Le linee della metro, gli spostamenti dei tram e le deviazioni dei mezzi di linea saranno modificati per garantire l'accesso ai luoghi dell'evento. Il passaggio della fiamma, infatti, non solo tocca la capitale lombarda, bensì modifica il traffico urbano per tutta la giornata.

