Pasqua 2024 | Libero Consorzio di Ragusa spesa 4mila euro per catamarano istituzionale

Il Libero Consorzio di Ragusa ha speso 4.000 euro per un catamarano istituzionale. La somma è stata destinata a Carmelo Ricotti La Rocca, giornalista di *La Sicilia*, per un’edizione speciale dedicata alla Pasqua negli Iblei. L’obiettivo è promuovere il territorio attraverso questa iniziativa, che coinvolge un editor di spicco e un mezzo di comunicazione importante.

Il Consorzio di Ragusa, in un'operazione di promozione istituzionale, ha destinato 4.000 euro a Carmelo Ricotti La Rocca, editor di *La Sicilia*, per un'edizione speciale dedicata alla Pasqua negli Iblei. La decisione, emerse dalla determina dirigenziale n. 10 del 29 gennaio 2026, è stata presa senza gara, in un affare che vede il catamarano della Virtu Ferries come mezzo di diffusione di contenuti redazionali. Le cose non andavano soltanto così: la scelta è stata effettuata in piena conformità con la legge 1502000, ma con una certa mancanza di trasparenza, vista l'assenza di confronti con altri canali o testate.

