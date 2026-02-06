Pasalic a Mediaset | Giocato una grande partita abbiamo vinto meritatamente

Mario Pasalic ha commentato la vittoria dell’Atalanta contro la Juventus nel quarto di finale di Coppa Italia. Il centrocampista ha detto che la sua squadra ha giocato una grande partita e merita la vittoria. Dopo il match, Pasalic ha espresso soddisfazione per la prestazione collettiva e il risultato finale.

Il centrocampista dell’Atalanta, Mario Pasalic, ha voluto dire la sua dopo il quarto di finale di Coppa Italia vinto contro la Juventus: le sue parole. Intervenuto nel postpartita di Atalanta Juventus, quarto di finale di Coppa Italia terminato sul 3 a 0 in favore della Dea, il centrocampista nerazzurro Mario Pasalic si è espresso così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset. SODDISFAZIONE PER IL GOL – « Sì, ho cercato di sfruttare i minuti che mi ha dato il mister. Però i ragazzi prima di me hanno fatto un grandissimo lavoro. Abbiamo giocato una grande partita, c’erano dei momenti dove soffrivamo però siamo venuti fuori e abbiamo meritatamente vinto ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

