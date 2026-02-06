Partono le attività del Consiglio regionale | prima riunione dell' ufficio di presidenza

Questa mattina si è svolta la prima riunione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. I membri si sono incontrati per organizzare le prossime sedute e definire le priorità. È il primo passo di un percorso che dovrebbe portare a nuove decisioni per la regione.

Con la prima riunione dell'Ufficio di presidenza, prendono avvio le attività del Consiglio regionale. Dopo la seduta di insediamento dello scorso 2 febbraio, l'organo di coordinamento dell'assemblea si è riunito per la prima volta questa mattina.

