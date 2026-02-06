Partizan domina Panathinaikos che ammette | Ci siamo arresi

Il Partizan ha preso il controllo fin dall’inizio e ha dominato il Panathinaikos, che alla fine ha ammesso:

Nel 27° turno dell'Euroleague, il Partizan Belgrado conquista la nona vittoria stagionale superando il Panathinaikos 78-62 alla Belgrade Arena. La squadra di casa ha preso il controllo della partita nella ripresa e ha allungato fino a un margine decisivo all'inizio dell'ultimo periodo, dimostrando continuità e solidità difensiva. In vetta alle cifre individuali, Payne è stato il miglior tiratore con 18 punti e 5 assist, seguito da due giovani come Brown e Bonga, entrambi a 16 punti e capaci di contribuire anche con 5 rimbalzi e 5 assist per Brown e 6+3 assist per Bonga. Sul fronte Panathinaikos, Shorts è stato l'unico a toccare i 21 punti, mentre la squadra ha chiuso la partita con 20 palle perse e una performance da 419 da tre punti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

