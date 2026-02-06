Partita Modena-Sampdoria ecco come cambia la viabilità

In occasione della partita di calcio Modena-Sampdoria, in programma domani sabato 7 febbraio alle 15 allo Stadio "Alberto Braglia", sono previste limitazioni alla circolazione e alla sosta. E per chi sceglie di raggiungere lo stadio in bicicletta è nuovamente attivo il servizio di deposito.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

