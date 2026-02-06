Partita Modena-Sampdoria ecco come cambia la viabilità

In occasione della partita di calcio Modena-Sampdoria, in programma domani sabato 7 febbraio alle 15 allo Stadio "Alberto Braglia", sono previste limitazioni alla circolazione e alla sosta. E per chi sceglie di raggiungere lo stadio in bicicletta è nuovamente attivo il servizio di deposito.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Verso Modena-Sampdoria, Salvatore Foti: dobbiamo diventare animali. Il retroscena da BogliascoA Modena la Sampdoria punta a vincere in trasferta dopo un anno e mezzo: ecco cosa ha chiesto Salvatore Foti alla squadra ... clubdoria46.it

Modena-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Gregucci e FotiSfida contro i Canarini guidati dall'ex Sottil, squalificati Palma ed Henderson, tanti nuovi acquisti in campo. Chance per Ricci dal primo minuto e possibile esordio per Pierini ... genovatoday.it

ESODO BLUCERCHIATO A MODENA Sono già oltre 2.500 i biglietti del settore ospiti venduti in vista di Modena-Sampdoria. Si va verso il sold-out: a due giorni dalla partita rimangono solo poco più di 400 tagliandi (sui circa 3.000 totali messi a dispos facebook