parliamo di diritti e doveri del cittadino

Da oggi si parla di cosa significa essere cittadini in Italia. Un dibattito che mette al centro i diritti e i doveri di ognuno, ma anche l’importanza di un’informazione affidabile. Gli esperti sottolineano che solo con dati verificati e responsabilità possiamo affrontare bene questi temi. La discussione si accende sulle responsabilità di chi comunica e sulla libertà di sapere con certezza cosa è vero e cosa no.

Crede nella libertà di una informazione certificata, verificata e realizzata da professionisti che si assumono la responsabilità di ciò che propongono. Enrico Isoppi (nella foto), il presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara è certo: partecipare come partner della Nazione al campionato di giornalismo è il motivo giusto per sostenere questi valori. E lo spiega bene: "Credo che la cultura e la libertà si sorreggono su una informazione certificata e corretta. Secondo me i giornali sono la salvaguardia di tutto questo, sia la carta stampata che i giornali online. E’ ovvio, ognuno ha le sue visioni del mondo e della notizia, ma sapere che comunque una notizia è trattata da un professionista che ha come valore l’etica è una certificazione dell’informazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il contributo di medici e infermieri stranieri è fondamentale nel sistema sanitario italiano.

Le assicurazioni in Italia sono soggette a normative specifiche che tutelano i diritti dei consumatori e definiscono i loro doveri.

