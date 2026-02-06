Parla l’ex | È stato fantastico allenarsi con campioni come quelli del Napoli

Da spazionapoli.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina Giuseppe Ambrosino ha parlato della sua esperienza con il Napoli. L’attaccante, appena ceduto in prestito al Modena, ha detto di aver vissuto momenti fantastici con i campioni della squadra partenopea. Ambrosino ha ricordato con entusiasmo le sessioni di allenamento e le sfide con i big del Napoli, sottolineando quanto sia stato importante per la sua crescita. Ora si prepara a giocare in Serie B, ma non nasconde l’orgoglio di aver fatto parte di quel gruppo.

Durante il calciomercato invernale il Napoli ha portato a termine alcune cessioni. Tra queste c’è stata la vendita, a titolo temporaneo fino a fine stagione, di Giuseppe Ambrosino, trasferitosi in Serie B al Modena. Durante la conferenza stampa di presentazione non sono mancate le parole di elogio al Napoli. Napoli, Ambrosino torna sugli azzurri: “Allenarsi con quei campioni è stato fantastico”. Le parole di Giuseppe Ambrosino in conferenza stampa di presentazione, a fianco del tecnico Sottil. “Per me è stato fantastico allenarmi tutti i giorni con campioni come facevo a Napoli. Arrivo qui a disposizione del mister e della squadra.🔗 Leggi su Spazionapoli.itImmagine generica

Approfondimenti su Napoli Modena

Cappelletti: “Per me il Milan rappresenta una famiglia. Che onore allenarsi con campioni come Modric e Gabbia”

Ho provato gli Oakley Meta Vanguard ed è stato come allenarsi con un personal trainer molto smart

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

SONO DIVENTATO ALLENATORE della FIORENTINA

Video ? SONO DIVENTATO ALLENATORE della FIORENTINA

Ultime notizie su Napoli Modena

Argomenti discussi: Beckham, parla l'ex fidanzata di Brooklyn: Sta dicendo la verità; Cascina Spiotta: in Aula parla l’ex brigatista Enrico Fenzi che smonta i sospetti su Mario Moretti; Gerry Scotti e le accuse di Corona su Passaparola, parla l’ex letterina Giulia Montanarini; Saviano sbaglia, la riforma Nordio non indebolisce la lotta ai clan. Parla l'ex capo della Dia Governale.

Uomini e Donne, parla l'ex dama del trono over, Cristina Tenuta: Non sono più la donna che avete visto in studioA distanza di un anno dalla sua uscita di scena dal dating show di Uomini e Donne, l'ex dama del trono over Cristina Tenuta si è raccontatata in una lunga intervista rilasciata a Uomini e Donne ... comingsoon.it

parla l ex èParla l'ex letterina Cristina Cellai e difende Gerry Scotti: Mai un’avance, era come un padreLa sua testimonianza è chiara e diretta, e punta a smontare ogni insinuazione sul comportamento del conduttore nei confronti delle ragazze del programma. Cristina Cellai racconta la sua esperienza ... comingsoon.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.