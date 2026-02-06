Questa domenica sera alle 20:45 si gioca il 112° “Classique” tra Paris Saint Germain e Marsiglia. È il grande appuntamento che chiude il weekend di Ligue 1, con le formazioni ufficiali già annunciate e i pronostici che si fanno più incerti. I tifosi aspettano di vedere quale squadra avrà la meglio in questa storica sfida che mette di fronte due dei club più importanti del calcio francese.

Gran finale di questo ventunesimo turno di Ligue1 che vede il Classique tra il Paris Saint Germain e il Marsiglia di De Zerbi. La squadra di Luis Enrique dopo tanto tempo ha avuto l’opportunità di preparare la gara per tutta la settimana, vista la fine della fase a gironi di Champions e l’eliminazione arrivata nei sedicesimi di coppa di Francia nel derby contro il Paris FC.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Paris Saint Germain-Marsiglia (domenica 08 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Il 112° “Classique” a chiudere il weekend transalpino

Questa domenica sera si gioca il 112° “Classique” tra Paris Saint Germain e Marsiglia.

Questa domenica sera il calcio in Francia si accende con il grande classico tra Paris Saint Germain e Marsiglia.

Pronostico Paris Saint-Germain vs Marsiglia – 8 Febbraio 2026La sfida di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Marsiglia accenderà il Parc des Princes il 8 Febbraio 2026 alle 20:45. Un appuntamento di alto profilo che ... news-sports.it

Pronostici PSG - Marsiglia: mantenere l'imbattibilitàIn questo articolo si possono trovare i pronostici PSG - Marsiglia, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match. goal.com

Il Paris Saint-Germain cambia modello: stipendi con una parte fissa e bonus legati ai risultati di squadra. Una svolta voluta da Campos e Gagne per ridurre i costi e premiare la performance: https://fanpa.ge/sHjsI . facebook

La battaglia legale tra il Paris Saint-Germain e Kylian Mbappé non è ancora finita: il calciatore ha inviato un ufficiale giudiziario nella sede del club, che ora ha 8 giorni di tempo per versare i 5,9 milioni di euro previsti dalla sentenza di dicembre 2025 (1/4 x.com