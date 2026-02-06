Questa domenica sera si gioca il 112° “Classique” tra Paris Saint Germain e Marsiglia. La partita chiude il ventunesimo turno di Ligue 1 e promette grande spettacolo. Entrambe le squadre scendono in campo con obiettivi diversi, ma con la voglia di conquistare i tre punti e avvicinarsi alla vetta. Il confronto si svolge alle 20:45, in un match che potrebbe già dare indicazioni importanti sulla corsa al titolo.

Gran finale di questo ventunesimo turno di Ligue1 che vede il Classique tra il Paris Saint Germain e il Marsiglia di De Zerbi. La squadra di Luis Enrique dopo tanto tempo ha avuto l’opportunità di preparare la gara per tutta la settimana, vista la fine della fase a gironi di Champions e l’eliminazione arrivata nei sedicesimi di coppa di Francia nel derby contro il Paris FC.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Paris Saint Germain-Marsiglia (domenica 08 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Si gioca il 112° “Classique”

Approfondimenti su Paris Saint Germain Marsiglia

Questa domenica sera il calcio in Francia si accende con il grande classico tra Paris Saint Germain e Marsiglia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Paris Saint Germain Marsiglia

Argomenti discussi: Dove vedere PSG-Marsiglia in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Pronostico PSG-Marsiglia: analisi e probabili formazioni 08/02/2026 Ligue 1; Sergio Ramos, svincolato di lusso: un club europeo sulle sue tracce; Gol annullati, cartellino rosso, ma la classica francese tra Marsiglia e PSG finisce in parità.

Marsiglia, il Classique contro il Paris Saint-Germain è da dentro o fuori anche per De Zerbi? Questo è un club malatoL'allenatore italiano non utilizza mezze misure per descrivere l'atmosfera pesante attorno alla squadra ... msn.com

Pronostico Paris Saint-Germain vs Marsiglia – 8 Febbraio 2026La sfida di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Marsiglia accenderà il Parc des Princes il 8 Febbraio 2026 alle 20:45. Un appuntamento di alto profilo che ... news-sports.it

Il Paris Saint-Germain cambia modello: stipendi con una parte fissa e bonus legati ai risultati di squadra. Una svolta voluta da Campos e Gagne per ridurre i costi e premiare la performance: https://fanpa.ge/sHjsI . facebook

La battaglia legale tra il Paris Saint-Germain e Kylian Mbappé non è ancora finita: il calciatore ha inviato un ufficiale giudiziario nella sede del club, che ora ha 8 giorni di tempo per versare i 5,9 milioni di euro previsti dalla sentenza di dicembre 2025 (1/4 x.com