Parco eolico Odra | conflitto tra interesse pubblico e sviluppo sostenibile

Il parco eolico offshore Odra divide le opinioni. Da una parte, le autorità spingono per sviluppare l’energia sostenibile, dall’altra le associazioni ambientaliste temono danni all’ecosistema. La questione si fa sempre più complessa, con diverse voci che si scontrano sul futuro del progetto.

Il parco eolico offshore “Odra” sta suscitando un intenso dibattito tra le istituzioni e il mondo ambientale, ormai a un bivio. A farlo emergere è stato l’annuncio ufficiale dell’Ente Parco “Costa Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase”, che ha espresso forti preoccupazioni riguardo la documentazione integrativa pubblicata dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il presidente dell’ente, Michele Tenore, si è espresso con forza: “Non è accettabile che lo sviluppo delle energie avvenga a scapito di aree di altissimo valore ambientale e paesaggistico”. La questione riguarda il progetto di impianto offshore, previsto per l’area del Capo di Leuca, nel sud-est della provincia di Lecce, in uno specchio d’acqua che, secondo l’ente, è destinato a diventare una zona di particolare interesse per la biodiversità e il paesaggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Lecce, il dibattito sul parco eolico offshore “Odra” si fa sempre più acceso.

