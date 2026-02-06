Da oggi i parcheggi in piazza Paul Harris sono a pagamento 24 ore su 24. Il nuovo sistema di sosta regolamentata senza custodia è entrato in funzione, cambiando le abitudini di chi si ferma nella zona. Ora i guidatori devono pagare per lasciare l’auto, anche di notte, con un sistema più semplice e diretto. La novità riguarda una delle aree più frequentate di Aversa, che spesso si riempie di veicoli.

Tariffa oraria di un euro e abbonamenti illimitati per residenti e lavoratori: l’amministrazione punta su ordine, sicurezza e maggiore accessibilità È entrato ufficialmente in funzione il nuovo servizio di sosta regolamentata a pagamento senza custodia in piazza Paul Harris, una delle aree più frequentate della città di Aversa. Il provvedimento consente di parcheggiare tutti i giorni della settimana, compresi domeniche e festivi, senza limiti di orario, dalle 00:00 alle 24:00, con una tariffa fissata in un euro all’ora. Accanto alla sosta a pagamento ordinaria, l’amministrazione comunale ha previsto anche abbonamenti illimitati riservati ai residenti e ai lavoratori della zona che non dispongono di un’area di sosta privata, sia in qualità di proprietari che di affittuari.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su piazza Paul Harris

In provincia di Como debutta la prima ambulanza veterinaria attiva 24 ore su 24, dedicata a cani e gatti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su piazza Paul Harris

Argomenti discussi: Parcheggi blu, scattano gli aumenti a Gorizia. Ai residenti serve la certificazione; Parcheggi a pagamento in piazza Paul Harris: nuovo sistema di sosta regolamentata 24 ore su 24; Parcheggi a pagamento negli ospedali, Gilistro (M5s): Un corto circuito etico da correggere; Il parcheggio si paga col cellulare: Servizio utile per tanti turisti.

Parcheggi a pagamento e dischi orari: «È tempo di rivedere le regole sulle soste non più adeguate alle necessità degli automobilisti»La lista Ambiente Asti analizza il caso di via Artom, dove c'è un disco orario da un'ora, posta tra due parcheggi blu. Ma anche corso Savona, corso Felice Cavallotti e viale Partigiani hanno analoghi ... lanuovaprovincia.it

Parcheggi a pagamento in piazza Paul Harris: nuovo sistema di sosta regolamentata 24 ore su 24Tariffa oraria di un euro e abbonamenti illimitati per residenti e lavoratori: l’amministrazione punta su ordine, sicurezza e maggiore accessibilità ... casertanews.it

Ecco le prime immagini di Paul Mescal, Harris Dickinson, Barry Keoghan e Joseph Quinn nei panni dei "BEATLES" nell'ambizioso biopic diretto da Sam Mendes. La particolarità è che saranno quattro film, ognuno incentrato prevalentemente su uno dei quattro facebook