Papà violenta la figlia minorenne in diretta streaming un utente anonimo lo segnala e lo fa arrestare

Un uomo è stato arrestato a Madrid dopo aver trasmesso in diretta streaming gli abusi sulla figlia di sette anni. Un utente anonimo ha segnalato la scena alle forze dell’ordine, che sono intervenute immediatamente e hanno fermato il padre. L’intera vicenda si è svolta davanti agli occhi di chi seguiva la trasmissione online.

