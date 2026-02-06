Papà violenta la figlia minorenne in diretta streaming un utente anonimo lo segnala e lo fa arrestare

Un uomo è stato arrestato a Madrid dopo aver trasmesso in diretta streaming gli abusi sulla figlia di sette anni. Un utente anonimo ha segnalato la scena alle forze dell’ordine, che sono intervenute immediatamente e hanno fermato il padre. L’intera vicenda si è svolta davanti agli occhi di chi seguiva la trasmissione online.

Un uomo è stato arrestato a Madrid per aver trasmesso in diretta gli abusi sessuali sulla figlia di 7 anni. La Policía Nacional indaga anche su chi ha pagato per assistere alle trasmissioni. La bambina è stat affidata alla madrae.

